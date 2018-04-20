Дуров: началась подготовка к блокировке WhatsApp и Instagram

Дуров: началась подготовка к блокировке WhatsApp и InstagramПавел Дуров снова опубликовал запись на своей странице ВК. На этот раз он утверждает, что начался процесс блокировки Facebook и всех смежных сервисов.

Американская корпорация Facebook не исполняет ни одного российского закона, за нарушение каждого из которых предусмотрена блокировка. Вместо активных действий представители данной соцсети лишь раз в полгода встречаются с руководством Роскомнадзора и дают им обещания, которые в конечном итоге не выполняются.

Касательно WhatsApp и Instagram Дуров отметил, что о сервисах до сих пор нет никаких данных в реестре распространения информации.

Если российские власти ограничат доступ к американской соцсети за нарушение закона, то работать перестанут и другие сервисы. Впрочем, они также не исполняют законодательство, потому как ни о ком из них до сих пор нет даже информации в реестре организаторов распространения информации, хотя она должна там быть.