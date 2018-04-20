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DDoS-атаки на сайт Роскомндазора осуществлялись из-за рубежа
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DDoS-атаки на сайт Роскомндазора осуществлялись из-за рубежа 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства. «Атаки (на сайт) были произведены из-за рубежа с использованием специализированных бот-сетей», — уточнили в пресс-службе.
Специалисты Роскомнадзора и «Ростелекомы» предпринимают все необходимые меры для улучшения защиты сайта от внешних воздействий. «Все атаки были успешно отражены», — добавили в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее сообщилось, что за последние три дня на сайт Роскомнадзора были осуществлены четыре DDoS-атаки. Проблемы с загрузкой сайта начались в ночь на 17 апреля.
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