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Хакеры воруют у пользователей Apple с помощью встроенной технологии
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Хакеры воруют у пользователей Apple с помощью встроенной технологии 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Встроенная в гаджеты Apple технология iTunes Wi-Fi sync может быть использована для кражи данных с iPhone. Уязвимость обнаружили специалисты компании Symantec, занимающейся информационной безопасностью.
По мнению экспертов, с помощью iTunes Wi-Fi sync, позволяющей передавать информацию с телефона без физического подключения к компьютеру, злоумышленники могут завладеть ключами доступа по беспроводной сети. В результате в их распоряжении окажутся данные, хранящиеся в телефоне или компьютере, передает "Уралинформбюро".
Чтобы избежать атаки, стоит избегать работы с незнакомыми сетями Wi-Fi. "Известия" отмечают, что подобные подключения чаще всего происходят в общественных местах.
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