Аккаунты Zello заблокированы по требованию Генпрокуратуры

В феврале 2017 года по инициативе Генеральной прокуратуры РФ блокировались 4 аккаунта интернет-рации в связи с наличием призывов к нарушению территориальной целостности РФ — Александр Куренной.

11 апреля надзорное ведомство объявило о блокировке технического домена Google на основании требования Генпрокуратуры «в связи с ограничением к доступу приложению Zello».

Данный ресурс внесен в реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генеральной прокуратуры, в связи с ограничением доступа к сервису Zello

По информации ряда СМИ, на указанном домене Google размещал служебный контент собственных ресурсов, счетчики и компоненты для сторонних сайтов. Эксперты предположили, что «в ближайшее время могут перестать открываться не только ресурсы Google, но и сайты в интернете, которые используют ресурсы Google».

Zello на территории РФ заблокировали в апреле 2017 года из-за отказа компании исполнить российское законодательство и предоставить данные для регистрации в реестре организаторов распространения информации.

Приложение Zello — это бесплатная программа, которая позволяет использовать смартфон или планшет в качестве рации.