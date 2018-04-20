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Аккаунты Zello заблокированы по требованию Генпрокуратуры
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Аккаунты Zello заблокированы по требованию Генпрокуратуры 

360tv.ru 1 час назад
Аккаунты интернет‐рации Zello были заблокированы по требованию Генпрокуратуры России из‐за призывов к нарушению территориальной целостности российского государства. Такое заявление сделал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Об этом сообщил «Интерфакс».
В феврале 2017 года по инициативе Генеральной прокуратуры РФ блокировались 4 аккаунта интернет-рации в связи с наличием призывов к нарушению территориальной целостности РФ  — Александр Куренной.
11 апреля надзорное ведомство объявило о блокировке технического домена Google на основании требования Генпрокуратуры «в связи с ограничением к доступу приложению Zello».
Данный ресурс внесен в реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генеральной прокуратуры, в связи с ограничением доступа к сервису Zello
Роскомнадзор.
По информации ряда СМИ, на указанном домене Google размещал служебный контент собственных ресурсов, счетчики и компоненты для сторонних сайтов. Эксперты предположили, что «в ближайшее время могут перестать открываться не только ресурсы Google, но и сайты в интернете, которые используют ресурсы Google».
Zello на территории РФ заблокировали в апреле 2017 года из-за отказа компании исполнить российское законодательство и предоставить данные для регистрации в реестре организаторов распространения информации.
Приложение Zello — это бесплатная программа, которая позволяет использовать смартфон или планшет в качестве рации.
Реальной причиной блокировки мессенждера Telegram называют планы его владельца Павла Дурова заняться созданием собственной криптовалюты. Такое мнение высказал сотрудник 12‐го центра ФСБ Романа Антипкин.
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