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Приложение для рисования заразило 45 000 пользователей Facebook
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Приложение для рисования заразило 45 000 пользователей Facebook 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Фото: Anti-Malware.ru
Пользователи приложения для рисования и снятия стресса могут столкнуться с серьезной проблемой утечки данных — программа содержит вредоносный компонент, который похищает учетные данные Facebook, а также платежную информацию.
Речь идет о программе «StressPaint», которая появилась несколько дней назад, на момент написания материала это приложение заразило 45 000 пользователей Facebook. Злоумышленники атакуют пользователей Facebook, указавших в профиле платежную информацию.
Исследователи отмечают приличную скорость распространения вредоноса, как и то, что данная программа была создана профессионалами. Также эксперты высказывают предположение, что в скором времени этот зловред будет атаковать пользователей Amazon.
Вся схема этой вредоносной кампании начинается с фишинга, благодаря которому злоумышленникам удается заманить доверчивых пользователей на сайт, предлагающий попробовать бесплатную программу для снятия стресса.
Программа действительно выполняет заявленный функционал — дает пользователю возможность рисовать, снимая стресс — однако фоном выполняется вредоносная активность.
Для кражи данных программа загружает некоторое количество файлов в систему, после чего пытается похитить конфиденциальную информацию, попытка кражи информации будет выполняться каждый раз при входе в систему.
Механизм сбора данных подразумевает использование файлов cookie в браузере Chrome, если вредонос обнаруживает там учетные данные Facebook, они сразу же отправляются на командный сервер C&C.
«Мы полагаем, что вредоносный процесс остается активным в системе менее минуты, что помогает зловреду избежать детектирования антивирусными продуктами», — пишут специалисты.
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