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Зачем госструктуры и госкомпании скупают VPN
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Зачем госструктуры и госкомпании скупают VPN 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: BFM.RU
На сайте Госзакупок появились свежие тендеры на приобретение услуг по передаче данных по виртуальным частным сетям. Технологиями VPN решили воспользоваться, в том числе, Росгвардия, Пенсионный фонд, «Русгидро» и «Россельхозбанк», которым руководит сын главы Совбеза Дмитрий Патрушев. На VPN переходят также «Госкорпорация по организации воздушного движения», управление лесами Ленинградской области, центральные районные больницы в нескольких регионах России.
Петербургский метрополитен начал оснащение VPN-каналами с санатория «Балтийский берег» сообщает «Фонтанка». «Частная сеть необходима для обмена информацией между объектами метрополитена и увеличения комфорта отдыхающих в части расширения возможностей доступа в Интернет», — говорится в конкурсной документации. Есть ли связь между блокировкой Telegram и массовой закупкой VPN-каналов? Вот какое мнение высказал ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян:
— Я думаю, что в большинстве случаев никакой. Государственные структуры каждый год на несколько миллиардов рублей закупают услуг VPN, поскольку это абсолютно необходимая в наше время технология для защиты передаваемых данных по сетям, для доступа к внутренней корпоративной системы, государственным информационным системам, для соединения между собой личных, технически защищенных узлов и так далее. Применений масса. Может быть, конечно, какая-то небольшая доля из этого связана с тем, что у нас значительное количеств перешли для внутренней работы на мессенджер Telegram, я думаю, что это абсолютное меньшинство.
— Telegram работает, а государство, бизнес несут расходы из-за неэффективных блокировок? Как вы считаете, сколько это все может продолжаться?
— Я, честно говоря, слабо понимаю, сколько это может еще продолжаться и сколько еще должно попасть под блок. Лично у меня последние двое суток Telegram работает без всяких, причем на нескольких провайдерах без всяких средств обхода, тогда как все большее и большее количество бизнеса начинает подпадать. Особенно малому и среднему бизнесу тяжело, потому что крупный-то ладно, чертыхнется и переключит свои подсети. Пока что, судя по всему, Роскомнадзор уверен, что они могут додавить каким-то образом облачные платформы, чтобы они перестали сотрудничать с Telegram. Не знаю, я думаю, что нас еще пара недель такого развлечения ожидает.
Госструктуры могут использовать VPN для доступа к легальным ресурсам, размещенным на заблокированных из-за Telegram облачных сервисах, полагает генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский:
Алексей Раевский генеральный директор компании Zecurion «Возможно, VPN нужен для того, чтобы пользоваться какими-то другими сервисами, которые либо были заблокированы в процессе вот этой вот истерии, либо могли быть заблокированными. На самом деле, по сообщениям новостных агентств, очень много легальных ресурсов пострадало и перестало работать в процессе вот этой истории. Может быть, для этого, но в принципе, может быть, и для Telegram».
С начала борьбы с мессенджером Павла Дурова Роскомнадзор заблокировал около 20 млн IP-адресов, принадлежащих Amazon, Google и другим хостингам и облачным сервисам. В результате возникли проблемы с доступом, в том числе к легальным сайтам. На этом фоне история Telegram и самого Дурова стала невероятно популярной в западной прессе. Вот что об этом в пятницу написало британское издание Financial Times: «Недавно основатель мессенджера Telegram опубликовал фото в Instagram, как он, облаченный в черное, скачет на белом скакуне по арабской пустыне. „Чтобы быть по-настоящему свободным, ты должен рискнуть всем за свою свободу“, — написал он всего за несколько дней до того, как его мессенджер официально заблокировали в России».
Черный верх, черный низ — мистер Дуров напоминает Нео, главного героя «Матрицы», которого сыграл Киану Ривз. Дуров говорит, что идея пришла к нему, когда полиция пришла с обысками в его дом. Секретность Telegram сделала его мессенджер целью для российского государства. ФСБ, правопреемник КГБ, потребовала доступа к секретным чатам, которые, по ее утверждению, используют террористы.
На днях Павел Дуров разместил фотографию в Instagram с подписью про фильм «300 спартанцев». С сюжетом киноленты он сравнил события вокруг Telegram. Кроме того Дуров, как киноспартанец, продемонстрировал свой обнаженный торс. На фоне песков, предположительно, Эмиратов, где, как пишет сам Дуров, он сейчас находится.
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