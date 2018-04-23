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Зачем госкомпании скупают VPN
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Зачем госкомпании скупают VPN 

BFM.RU 1 час назад
Фото: depositphotos.com
На сайте Госзакупок появились свежие тендеры на приобретение услуг по передаче данных по виртуальным частным сетям. Технологиями VPN решили воспользоваться, в том числе, Росгвардия, Пенсионный фонд, «Русгидро» и «Россельхозбанк», которым руководит сын главы Совбеза Дмитрий Патрушев. На VPN переходят также «Госкорпорация по организации воздушного движения», управление лесами Ленинградской области, центральные районные больницы в нескольких регионах России.
Петербургский метрополитен начал оснащение VPN-каналами с санатория «Балтийский берег» сообщает «Фонтанка».
«Частная сеть необходима для обмена информацией между объектами метрополитена и увеличения комфорта отдыхающих в части расширения возможностей доступа в Интернет», — говорится в конкурсной документации.
Есть ли связь между блокировкой Telegram и массовой закупкой VPN-каналов? Вот какое мнение высказал ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян:
— Я думаю, что в большинстве случаев никакой. Государственные структуры каждый год на несколько миллиардов рублей закупают услуг VPN, поскольку это абсолютно необходимая в наше время технология для защиты передаваемых данных по сетям, для доступа к внутренней корпоративной системы, государственным информационным системам, для соединения между собой личных, технически защищенных узлов и так далее. Применений масса. Может быть, конечно, какая-то небольшая доля из этого связана с тем, что у нас значительное количеств перешли для внутренней работы на мессенджер Telegram, я думаю, что это абсолютное меньшинство.
— Telegram работает, а государство, бизнес несут расходы из-за неэффективных блокировок? Как вы считаете, сколько это все может продолжаться?
— Я, честно говоря, слабо понимаю, сколько это может еще продолжаться и сколько еще должно попасть под блок. Лично у меня последние двое суток Telegram работает без всяких, причем на нескольких провайдерах без всяких средств обхода, тогда как все большее и большее количество бизнеса начинает подпадать. Особенно малому и среднему бизнесу тяжело, потому что крупный-то ладно, чертыхнется и переключит свои подсети. Пока что, судя по всему, Роскомнадзор уверен, что они могут додавить каким-то образом облачные платформы, чтобы они перестали сотрудничать с Telegram. Не знаю, я думаю, что нас еще пара недель такого развлечения ожидает.
Госструктуры могут использовать VPN для доступа к легальным ресурсам, размещенным на заблокированных из-за Telegram облачных сервисах, полагает генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский:
«Возможно, VPN нужен для того, чтобы пользоваться какими-то другими сервисами, которые либо были заблокированы в процессе вот этой вот истерии, либо могли быть заблокированными. На самом деле, по сообщениям новостных агентств, очень много легальных ресурсов пострадало и перестало работать в процессе вот этой истории. Может быть, для этого, но в принципе, может быть, и для Telegram».
С начала борьбы с мессенджером Павла Дурова Роскомнадзор заблокировал около 20 млн IP-адресов, принадлежащих Amazon, Google и другим хостингам и облачным сервисам. В результате возникли проблемы с доступом, в том числе к легальным сайтам.
На этом фоне история Telegram и самого Дурова стала невероятно популярной в западной прессе. Вот что об этом в пятницу написало британское издание Financial Times:
«Недавно основатель мессенджера Telegram опубликовал фото в Instagram, как он, облаченный в черное, скачет на белом скакуне по арабской пустыне. «Чтобы быть по-настоящему свободным, ты должен рискнуть всем за свою свободу», — написал он всего за несколько дней до того, как его мессенджер официально заблокировали в России».
Черный верх, черный низ — мистер Дуров напоминает Нео, главного героя «Матрицы», которого сыграл Киану Ривз. Дуров говорит, что идея пришла к нему, когда полиция пришла с обысками в его дом.
BFM.RU: последние новости
СМИ: блокировку Telegram начали из-за планов Дурова запустить криптовалюту Снова Роскомнадзор? Пользователи Google пожаловались на проблемы Песков: блокировка Telegram — «это не игра в догонялки»
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