Власти Ирана дали госструктурам неделю на отказ от иностранных соцсетей

ТАСС , 20 апреля. Государственные учреждения Ирана должны в течение недели отказаться от использования иностранных социальных сетей. Об этом, как сообщило в четверг вечером агентство Fars , заявил первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири.

"Все государственные институты и органы власти, а также неправительственные учреждения обязаны перенести свою деятельность и предоставляемые услуги на платформу иранских социальных сетей в течение одной недели", — сказал он.

Как ожидается, в пятницу вступит в силу запрет на использование госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram. Ранее соответствующую директиву распространило правительство Исламской Республики, об отказе от Telegram также заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . Ранее в Тегеране заявили о планах запустить с 20 апреля мессенджер собственного производства «Соруш», который бы заменил Telegram.

По данным статистики, мессенджером Telegram пользуются 45 млн иранцев. 30 декабря 2017 года после серии антиправительственных демонстраций он был заблокирован в Иране, 13 января блокировка была снята.