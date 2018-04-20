Вести.net: 20 миллионов человек установили поддельные блокировщики рекламы

20 миллионов человек скачали и самостоятельно установили на свои компьютеры поддельные блокировщики рекламы — такие данные привела компания AdGuard, сами, кстати, разработчики блокировщика рекламы. Поддельные расширения для браузера Chrome отличаются от настоящих тем, что содержат дополнительный код, который позволяет удаленно управлять им. То есть фактически открывают доступ к браузеру неизвестному злоумышленнику. Андрей Мешков, технический директор компании AdGuard: «Конкретно эти расширения позволяют своим авторам в любой момент любым образом изменить поведение расширения. Оно может не просто ограничиться сбором данных, оно может подсунуть вредоносную ссылку, заставить ваш браузер что-то скачать, подменить вам сайт на его фейковую версию. Что угодно, и все это делает по команде злоумышленников.»

Надо заметить, что блокировщики рекламы — одни из самых востребованных расширений для браузеров. Фальшивки существуют как минимум уже три года, а в магазине расширений отличить их от настоящих инструментов очень сложно. В итоге, человек, которых хочет избавиться от всяких всплывающих окон, в лучшем случае наоборот, отдает мошенникам (а скорее в итоге тем же рекламным агентствам) свой аудиторный профиль. В худшем, превращает свой компьютер в часть ботнета. Только из числа популярных блокировщиков, 5 на поверку оказались подделками. Удалены они были Google после публикации отчёта.

Андрей Мешков, технический директор компании AdGuard: «У Google есть определенная линия, они стараются минимально привлекать людей к модерации чего бы то ни было. К сожалению, все их механизмы, можно обойти, это не очень сложно, в принципе мы это видим на этом случае с браузерными расширениями, так и на примере десятков случаев мобильных приложений, которые попадают в магазин Google и воруют данные пользователей.»

Единственным вариантом проверить подлинность приложения для неспециалиста, называют внимательность. Говорят, нужно как минимум найти сайт настоящего разработчика и уже оттуда переходить на страницу скачивания конкретной программы.

А теперь к другим новостям. Социальная сеть Facebook набирает команду специалистов для разработки собственных процессоров. Об этом стало известно из материала агентства Bloomberg , которое ссылается на свои источники в компании и перечень открытых вакансий в Facebook.

Судя по описанию, Facebook ищет менеджеров, которые организуют производство систем на чипе и программного обеспечения для них. Также в описании вакансий упоминается «опыт создания пользовательских решений, ориентированных на несколько вертикалей, включая искусственный интеллект». Об этом же написал в Twitter и руководитель исследований Facebook Ян ЛеКун, один из ведущих мировых специалистов именно в части ИИ.

Создание собственных процессоров позволило бы Facebook снизить зависимость от американского производителя чипов Qualcomm, а также использовать их для своих серверов вместо решений от NVIDIA, считает агентство. Компания могла бы получить некоторое преимущество на рынке устройств — например, в работе над своей умной колонкой или гарнитурой виртуальной реальности Oculus, пишет Bloomberg. Представители социальной сети пока не прокомментировали эту информацию.

А вот IT-журналисты успели предположить, что Facebook таким образом хочет оптимизировать свои возможности машинного обучения, мол, это очень похоже на то, что глава соцсети Марк Цукерберг назвал потенциальным решением проблемы дезинформации в соцсети. То есть работа нейросети будет сосредоточена вокруг массива социального графа пользователей, который учитывает все персональные данные и социальные связи.