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Традиционные смс-сообщения на Android заменит новый мессенджер, пишут СМИ
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Традиционные смс-сообщения на Android заменит новый мессенджер, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: iguides.ru
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Компания Google создаст мессенджер Chat, который заменит стандартные смс-сообщения на устройствах, работающих на платформе Android, сообщает издание The Verge.
По данным издания, Chat будет работать на платформе Rich Communications Services (RCS). Мессенджер будет взимать плату за данные, потребляемые при отправке вашего сообщения, а не за стоимость смс по тарифному плану. Если сообщение будет отправлено пользователю, у которого не установлен Chat или пользователю IOS, они получат обычное смс-сообщение.
Издание отмечает, что Chat похож на мессенджер iMessage, который компания Apple предлагает своим пользователем. Однако, в отличие от iMessage, новый мессенджер Chat не зашифрован. Сообщения будут храниться на серверах телефонного оператора в читаемом формате, и власти страны смогут запросить и получить переписку любого пользователя.
По данным Verge, из-за выпуска нового мессенджера компания Google приостановит развитие мобильного приложения для обмена сообщениями Allo, который появился на устройствах Android в 2016 году, и направит все свои усилия на разработку нового мессенджера.
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