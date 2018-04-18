«ВКонтакте» прокомментировали сбой в работе соцсети

Часть пользователей социальной сети «ВКонтакте» столкнулось со сбоями, не связанными с блокировкой мессенджера Telegram, сообщили в соцсети.

«Были кратковременные баги у части пользователей, всё было быстро восстановлено, с блокировками это никак не связано», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы соцсети.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram.

При блокировке IP-адресов, используемых Telegram, с проблемами столкнулись пользователи ряда других интернет-сервисов.