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Роскомнадзор намерен проверить Facebook до конца 2018 года
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Роскомнадзор намерен проверить Facebook до конца 2018 года 

RT на русском 18 апреля 2018
Проверка выполнения компанией Facebook требований российского законодательства пройдет до конца 2018 года. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия».
«До конца 2018 года мы проведём проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — пояснил Жаров.
По его словам, в том случае, если какое-либо из требований не будет выполнено или «российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия», то встанет вопрос о блокировке.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram.
Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя начало блокировки мессенджера в России, заявил, что он продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.
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