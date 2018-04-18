Роскомнадзор намерен проверить Facebook до конца 2018 года

«До конца 2018 года мы проведём проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России , удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — пояснил Жаров.

По его словам, в том случае, если какое-либо из требований не будет выполнено или «российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия», то встанет вопрос о блокировке.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram.