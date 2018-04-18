Роскомнадзор намерен проверить Facebook до конца 2018 года 

Проверка выполнения компанией Facebook требований российского законодательства пройдет до конца 2018 года. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия».
«До конца 2018 года мы проведём проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — пояснил Жаров.
По его словам, в том случае, если какое-либо из требований не будет выполнено или «российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия», то встанет вопрос о блокировке.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram.
Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя начало блокировки мессенджера в России, заявил, что он продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.