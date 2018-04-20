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Внешний аккумулятор для Apple Watch? Почему бы и нет
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Внешний аккумулятор для Apple Watch? Почему бы и нет 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
В будущем пользователи смогут увеличить автономность Apple Watch, докупив внешнюю батарею, которая будет крепиться на внутреннюю панель корпуса. Соответствующий аксессуар уже находится в разработке, о чем свидетельствует новый патент, обнаруженный в базе данных Ведомства по патентам и товарным знакам США.
Накладка со встроенным аккумулятором, описанная в патенте, станет своего рода аналогом Smart Battery Case для iPhone, за тем лишь исключением, что она передает электричество индукционным путем. Использование аксессуара, безусловно, отразится на габаритах устройства, но взамен позволит удвоить время его автономной работы.
Внешний блок, представляя собой самостоятельный аксессуар, является перезаряжаемым. Он может быть подключен к тому же зарядному устройству, что и Apple Watch. Такая накладка определенно пригодится пользователям, предпочитающим активный отдых вдали от цивилизации, но не желающих оставаться совсем без связи.
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