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Спасайте мир в душе вместе с порносайтом RedTube
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Спасайте мир в душе вместе с порносайтом RedTube 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Каждый заботится о природе по-своему: одни занимаются уборкой мусора, другие следят за популяцией вымирающих животных, третьи жертвуют на это дело немалые деньги. Даже сайт для взрослых RedTube решил внести свой вклад. В сервисе Google Play появилось приложение Save Water Challenge, которое отчасти ставит перед собой задачу привлечь внимание к экологической проблеме излишнего потребления воды в мире.
Делает оно это весьма оригинальным способом. Перед тем, как принять душ, вам нужно запустить приложение. После этого включится таймер, и Save Water Challenge, используя микрофон вашего телефона, будет «слушать», как вы принимаете душ. Когда пользователь закончит водные процедуры, таймер остановится, и приложение начислит вам очки.
Чем быстрее вы помоетесь, тем больше очков получите. Одна минута — 100 очков, две минуты — 90, три минуты — 80 и так далее. Примечательно, что если пользователь сумеет принять душ меньше, чем за одну минуты, приложение не начислит очков и примет это за жульничество.
Набрав 350 очков, вы получите недельную подписку на Redtube Premium. Оно отключает рекламу к видео для взрослых, а также даёт доступ к эксклюзивному контенту и VR-роликам.
К слову, о безопасности. Представитель RedTube заявил, что приложение Save Water Challenge ничего не записывает с помощью микрофона и нигде это не сохраняет. Оно лишь определяет, в какой момент пользователь выключает воду и после подсчитывает очки. Так что можете спокойно спасть мир в душе и не переживать, что вас кто-то подслушивает.
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