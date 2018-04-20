Райффайзенбанк сообщил о техническом сбое в работе своих систем

Сегодня один из крупнейших банков страны — Райффайзенбанк — сообщил о возникновении ряда проблем, вызванных сбоем в системе.

На главной странице сайта банка появилось сообщение о том, что сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны.

"Наши специалисты активно работают над скорейшим восстановлением систем", — отмечается в заявлении. В чем именно заключается проблема, при этом не уточняется.