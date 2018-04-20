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Райффайзенбанк сообщил о техническом сбое в работе своих систем
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Райффайзенбанк сообщил о техническом сбое в работе своих систем 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сегодня один из крупнейших банков страны — Райффайзенбанк — сообщил о возникновении ряда проблем, вызванных сбоем в системе.
На главной странице сайта банка появилось сообщение о том, что сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны.
"Наши специалисты активно работают над скорейшим восстановлением систем", — отмечается в заявлении. В чем именно заключается проблема, при этом не уточняется.
Между тем, как ранее сообщили ТАСС со ссылкой на источник, близкий к банку сбой может быть связан с неудачной установкой обновлений для программного обеспечения.
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