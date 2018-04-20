Чиков призвал не вестись на «вбросы приличных изданий» о Telegram 

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в телеграм-канале призвал не вестись на вбросы о компании Telegram. «Вбросы про Telegram идут друг за другом. Не ведитесь. Даже если вроде бы приличные издания пишут», — пишет Чиков. Утром пятницы, 20 апреля журналисты РБК со ссылкой на собственные источники заявили, что блокировка Telegram якобы связана не с террористической угрозой, а с желанием основателя компании Павла Дурова запустить собственную криптовалюту. В материале ссылались не некое письмо сотрудника ФСБ, где объяснялось, что Дуров создает «полностью неконтролируемую финансовую систему». Такая система, в свою очередь, будет использоваться для «обнала, торговли органами, наркотой». Сам же Дуров станет «новым Мавроди», говорил безымянный спикер. По всей видимости, Чиков называет вбросом именно эту информацию. Напомним, Роскомнадзор с начала недели пытается заблокировать мессенджер Telegram, выполняя решение Таганского суда Москвы. Однако прекратить работу мессенджера не удается. В то же время, в результате блокировки миллионов IP-адресов страдают другие ресурсы.