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Исследование: почти 70% россиян выбирают нелегальный контент
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Исследование: почти 70% россиян выбирают нелегальный контент 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
67% россиян не платят за контент в интернете. Наиболее популярной площадкой для просмотра бесплатного видео оказались социальные сети, торрент-трекеры и пиратские сайты. Одновременно с этим аудитория легальных сервисов растёт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Наибольшая доля пользователей, кто смотрит контент бесплатно, люди до 34 лет. 49% опрошенных скачивают торренты, 33% заходят на пиратские сайты и только 9% оплачивают подписку на онлайн-кинотеатры.
Однако аналитики отмечают, что аудитория легальных источников контента растет: такие сервисы развиваются и становятся качественнее, а антипиратский закон позволяет блокировать нелегальные ресурсы.
«Несмотря на общее стремление ругать блокировки как основной метод борьбы с незаконным контентом, они эффективны. Пользователи, которые испытывают трудности в поиске пиратского контента, все чаще выбирают авторизованные каналы», — поясняют аналитики.
Из тех, кто смотрит контент на легальных площадках, 52% пользователей посещают онлайн-кинотеатр ivi, 12% — Megogo, 8% — Okko, 4% — «Амедиатеку», 3% — Netflix. При этом ключевым критерием респонденты назвали эксклюзивность контента — при таком условии готовы платить 22%. Отсутствие рекламы важно для 16% опрошенных, а недоступность бесплатного контента вынудит платить 14% россиян.
57% опрошенных россиян не умеют пользоваться VPN, а скачивали такие сервисы 19% опрошенных. В возрасте 18−24 лет доля пользователей VPN составляет 22%, а в остальных возрастных категориях — почти в полтора раза меньше.
В последние дни на популярности VPN значительно сказалась блокировка Telegram: число покупок таких сервисов увеличилось в 10−15 раз.
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