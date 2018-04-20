«Тинькофф Мобайл» исключил из тарифов безлимитный доступ к Telegram 

Вечером в четверг, 19 апреля, на ситуацию обратили пользователи твиттера.
Ребят @tinkoff_team @tinkoff_bank, а куда делся @telegram из пакета Мессенджеров в Тинькофф Мобаил? pic.twitter.com/Gw1HgvWdDM
— Алексей Волков (@Volkov_Alx) 19 апреля 2018 г.
«Тинькофф Мобайл» работает с конца 2017 года и с этого момента позволял абонентам формировать собственные тарифные планы, в которых можно выбирать размер интернет-трафика, голосовой связи и безлимитный доступ к определенным группам сервисов.
За ежемесячную плату в 59 рублей пользователи раньше могли получить безлимитный доступ к WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, iMessage, «ТамТам». Теперь список уменьшился за счет исключения Telegram, при этом стоимость пакета не изменилась.
Сервисы с безлимитным доступом в момент запуска оператора (декабрь 2017 года)
Сервисы с безлимитным доступом сейчас
Исключение Telegram из безлимитного доступа произошло на фоне блокировки мессенджера на территории России по решению Таганского суда Москвы. 13 апреля суд постановил ограничить доступ к сервису в России из-за отказа компании передать ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей.
В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал исполнять решение суда. Ведомство также потребовало удалить Telegram из российских App Store и Google Play. Многие пользователи отмечают, что несмотря на начатую блокировку Telegram продолжает работать в России без использования средств обхода (VPN или proxy-сервисов).