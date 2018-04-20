«Тинькофф Мобайл» исключил из тарифов безлимитный доступ к Telegram

Вечером в четверг, 19 апреля, на ситуацию обратили пользователи твиттера.

Ребят @tinkoff_team @tinkoff_bank, а куда делся @telegram из пакета Мессенджеров в Тинькофф Мобаил? pic.twitter.com/Gw1HgvWdDM

«Тинькофф Мобайл» работает с конца 2017 года и с этого момента позволял абонентам формировать собственные тарифные планы, в которых можно выбирать размер интернет-трафика, голосовой связи и безлимитный доступ к определенным группам сервисов.

За ежемесячную плату в 59 рублей пользователи раньше могли получить безлимитный доступ к WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, iMessage, «ТамТам». Теперь список уменьшился за счет исключения Telegram, при этом стоимость пакета не изменилась.

Сервисы с безлимитным доступом в момент запуска оператора (декабрь 2017 года)

Сервисы с безлимитным доступом сейчас

Исключение Telegram из безлимитного доступа произошло на фоне блокировки мессенджера на территории России по решению Таганского суда Москвы . 13 апреля суд постановил ограничить доступ к сервису в России из-за отказа компании передать ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей.