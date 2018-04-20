Хакеры атаковали сайт украинского авиационного предприятия Антонов

Киберпреступники атаковали официальный ресурс украинского авиационного предприятия «Антонов» . На данный момент ни лица, осуществившие кибератаку, ни какие-либо детали инцидента неизвестны.

Информация о взломе появилась на официальной странице Facebook государственного концерна Укроборонпром . Сама публикация гласила следующее:

«Корпоративний сайт ДП «Антонов» закрито в зв’язку з черговою хакерською атакою. Будь-які повідомлення, які поширюються з сайту www.antonov.com, починаючи з 19 квітня, є хибними. Дякуємо за розуміння (рус. Корпоративный сайт ГП «Антонов» закрыт в связи с очередной кибератакой. Любые сообщения, распространяющиеся с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание)».

Это уже второй известный случай, ранее СИМ сообщали об аналогичной атаке на «Антонов» в январе этого года. Тогда злоумышленники опубликовали в разделе «Новости» недостоверную информацию, назвав ее «Открытое письмо».

В марте мы писали, что неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт и систему электронной почты Кубанского казачьего войска. Эту информацию подтвердили в пресс-службе войска.

Получив доступ к сайту, злоумышленники разместили на его страницах недостоверную информацию о предстоящих выборах президента Российской Федерации. На данный момент злоумышленники не пойманы.