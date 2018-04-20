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Хакеры атаковали сайт украинского авиационного предприятия Антонов
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Хакеры атаковали сайт украинского авиационного предприятия Антонов 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Фото: Anti-Malware.ru
Киберпреступники атаковали официальный ресурс украинского авиационного предприятия «Антонов». На данный момент ни лица, осуществившие кибератаку, ни какие-либо детали инцидента неизвестны.
Информация о взломе появилась на официальной странице Facebook государственного концерна Укроборонпром. Сама публикация гласила следующее:
«Корпоративний сайт ДП «Антонов» закрито в зв’язку з черговою хакерською атакою. Будь-які повідомлення, які поширюються з сайту www.antonov.com, починаючи з 19 квітня, є хибними. Дякуємо за розуміння (рус. Корпоративный сайт ГП «Антонов» закрыт в связи с очередной кибератакой. Любые сообщения, распространяющиеся с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание)».
Это уже второй известный случай, ранее СИМ сообщали об аналогичной атаке на «Антонов» в январе этого года. Тогда злоумышленники опубликовали в разделе «Новости» недостоверную информацию, назвав ее «Открытое письмо».
В марте мы писали, что неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт и систему электронной почты Кубанского казачьего войска. Эту информацию подтвердили в пресс-службе войска.
Получив доступ к сайту, злоумышленники разместили на его страницах недостоверную информацию о предстоящих выборах президента Российской Федерации. На данный момент злоумышленники не пойманы.
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