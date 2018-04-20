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Найден новый способ обмануть владельцев iPhone
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Найден новый способ обмануть владельцев iPhone
News.ru
22 минуты назад
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В телефонах iPhone нашли уязвимость, благодаря которой злоумышленники могут украсть все данные пользователя, причём последний не только не догадается, но и сам поспособствует кибер-преступникам.
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