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Новое расширение Microsoft для Chrome защитит от фишинга и плохих сайтов
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Новое расширение Microsoft для Chrome защитит от фишинга и плохих сайтов 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Microsoft выпустила расширение для браузера Windows Defender Browser Protection, которое защищает обозреватели от киберугроз. Расширение можно загрузить в официальном магазине приложений Chrome.
Новая мера безопасности защищает пользователя от фишинговых писем и сайтов, распространяющих вредоносные программы.
«Расширение для браузера Windows Defender Browser Protection помогает защитить вас от фишинговых писем, а также от сайтов, загружающих на ваш компьютер вредоносные программы», — говорится в описании расширения.
Принцип работы расширения довольно прост — Windows Defender Browser Protection проверяет URL-адрес по базе известных злонамеренных URL-адресов, если он совпадает, расширение отображает пользователю предупреждение, информирующее об опасности.
Реализация этого решения построена на тех же принципах, что и защита браузера Edge от корпорации Microsoft.
Интересно отметить, Edge демонстрирует неплохие результаты в борьбе с фишингом. Например, согласно отчету по безопасности от NSS Labs — 2017 Web Browser Security Comparative Report — Edge заблокировал 99% фишинговых писем (Chrome заблокировал 87% и 70% Firefox).
Таким образом, новый слой безопасности браузера, возможно, найдет своего пользователя и придется кстати.
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