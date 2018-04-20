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Обнаружена уязвимость iPhone, позволяющая украсть все данные пользователей
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Обнаружена уязвимость iPhone, позволяющая украсть все данные пользователей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
При подключении к непроверенной сети Wi-Fi хакеры могут заполучить ключи для удаленного управления гаджетом.
Работники компании Symantec обнаружили изъяны в программном обеспечении смартфонов iPhone, которые могут быть использованы дистанционно, говорится в исследовании, проведенном специалистами компании.
В работе сообщается, что хакеры могут заполучить любую информацию с телефона с помощью функции iTunes Wi-Fi sync, которая используется пользователями гаджетов для передачи данных без подключения к компьютеру.
Достаточно подключиться к незнакомой непроверенной сети, и злоумышленники могут завладеть ключами и, как следствие, получить доступ ко всем данным, хранящимся на телефоне.
Главная опасность, по мнению исследователей, заключается в том, что большинство пользователей без опасений подключаются к различным сетям Wi-Fi в общественных местах, не подозревая об угрозе.
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