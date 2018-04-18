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«Ради фана и движа»: юристы Telegram готовят коллективный иск на Роскомнадзор
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«Ради фана и движа»: юристы Telegram готовят коллективный иск на Роскомнадзор 

Teleprogramma.pro 18 апреля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Юристы мессенджера Telegram заявили о готовности подать заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия Роскомнадзора по блокировке доступа к сервису. Об этом решении сообщил адвокат Дурова Павел Чиков. Он отметил, что перекрытие доступа к Telegram затронуло и другие ресурсы, и к началу мая будут собраны все обращения и факты для предоставления в Генпрокуратуру.
В своем сообщении Чиков пообещал «покатить телегу» в ведомство «ради фана и движа». Юрист также рассказал, что защищающая интересы Telegram компания получила уже 73 заявления от пользователей, ресурсы которых оказались заблокированы из-за действий Роскомнадзора. Для них было подготовлено руководство о том, как зафиксировать нанесенный ущерб и подать исковое заявление в суд.
Чиков отметил, что, хотя присутствовать на всех процессах у компании нет физической возможности, ее юристы готовы давать консультации. «Несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядят вполне реалистично», — уверен адвокат.
Он привел пример, когда Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сторону профессора из Турции, к учебному сайту которого был перекрыт доступ «за компанию». Тогда истцу был компенсирован ущерб в размере 7500 евро, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
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