«Ради фана и движа»: юристы Telegram готовят коллективный иск на Роскомнадзор

Юристы мессенджера Telegram заявили о готовности подать заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия Роскомнадзора по блокировке доступа к сервису. Об этом решении сообщил адвокат Дурова Павел Чиков . Он отметил, что перекрытие доступа к Telegram затронуло и другие ресурсы, и к началу мая будут собраны все обращения и факты для предоставления в Генпрокуратуру.

В своем сообщении Чиков пообещал «покатить телегу» в ведомство «ради фана и движа». Юрист также рассказал, что защищающая интересы Telegram компания получила уже 73 заявления от пользователей, ресурсы которых оказались заблокированы из-за действий Роскомнадзора. Для них было подготовлено руководство о том, как зафиксировать нанесенный ущерб и подать исковое заявление в суд.