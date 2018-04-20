РБК назвал причиной блокировки Telegram планы Дурова создать криптовалюту 

«История не про ключи шифрования и терроризм… Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто надёжно и бесконтрольно», — говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.
Отмечается, что подлинность текста подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. Источники уверяют, что Антипкин неоднократно представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях, в частности, по реализации «пакета Яровой». Сам сотрудник Федеральной службы безопасности заявил РБК, что не даёт комментариев по этой теме.
Основатель Telegram Павел Дуров эту информацию также не комментировал.