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РБК назвал причиной блокировки Telegram планы Дурова создать криптовалюту
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РБК назвал причиной блокировки Telegram планы Дурова создать криптовалюту 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
«История не про ключи шифрования и терроризм… Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто надёжно и бесконтрольно», — говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.
Отмечается, что подлинность текста подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. Источники уверяют, что Антипкин неоднократно представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях, в частности, по реализации «пакета Яровой». Сам сотрудник Федеральной службы безопасности заявил РБК, что не даёт комментариев по этой теме.
Основатель Telegram Павел Дуров эту информацию также не комментировал.
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 Ещё 3 источника 
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