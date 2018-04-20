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Оплатить налоги теперь можно в мобильном приложении
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Оплатить налоги теперь можно в мобильном приложении 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Налоговая инспекция сообщает, что оплатить налоги и уточнить список своего имущества теперь можно в мобильном приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах Андроид и iOS. Найти его можно в Арр Store и GooglePlay по названию «Налоги ФЛ».
Войти в сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании Личного кабинета, так и подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».
Мобильные приложения построены на данных обновленной web-версии интернет-сервиса Личного кабинета. ФНС России обновила сервис «Личный кабинет налогоплательщика» в ноябре 2017 года. За это время его посетили более 1,5 млн раз».
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