Оплатить налоги теперь можно в мобильном приложении

Налоговая инспекция сообщает, что оплатить налоги и уточнить список своего имущества теперь можно в мобильном приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах Андроид и iOS. Найти его можно в Арр Store и GooglePlay по названию «Налоги ФЛ».

Войти в сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании Личного кабинета, так и подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».

Мобильные приложения построены на данных обновленной web-версии интернет-сервиса Личного кабинета. ФНС России обновила сервис «Личный кабинет налогоплательщика» в ноябре 2017 года. За это время его посетили более 1,5 млн раз».