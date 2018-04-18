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Спикер Заксобрания Петербурга отправил пользователей Telegram к родственникам жертв теракта
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Спикер Заксобрания Петербурга отправил пользователей Telegram к родственникам жертв теракта 

Карельские вести 18 апреля 2018
Фото: Карельские вести
Террористическая атака в петербургском метро была организована с помощью мессенджера Telegram. Об этом заявил спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Макаров подверг жесткой критике граждан, которые не удалили мессенджер после его блокировки в России.
«Пусть они посмотрят в глаза родным и близким погибших в апрельском теракте в прошлом году. Пусть посмотрят в глаза и послушают, чего им скажут», — цитирует Макарова издание «78.ru».
Спикер Заксобрания подчеркнул, что если человеку нечего скрывать, то он безболезненно переживет блокировку Telegram. По его мнению, безопасность людей должна быть превыше всего. «Не надо делать мину, мол, ограничивают чьи-то права», — отметил Макаров.
Спикер напомнил, что ранее спецслужбы говорили о том, что взрыв в петербургской подземке был организован с помощью Telegram.
Напомним, Таганский районный суд Москвы вынес решение, согласно которому Telegram был объявлен вне закона на всей территории РФ. После этого Роскомнадзор начал процесс блокировки мессенджера. Под действия надзорного ведомства попало более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, платформу которых Telegram использует для обхода блокировок. За помощью к юристам правозащитной организации «Агора» по причине массовых блокировок обратились представители около 60 организаций.
Блокировки связаны с попытками регулятора ограничить доступ к мессенджеру, который был внесен в список запрещенных интернет-ресурсов из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования от личной переписки пользователей.
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Трагедия унесла жизни 15 пассажиров, погиб непосредственно исполнитель теракта, пострадали 103 человека.
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