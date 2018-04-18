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Около 60 компаний обратились за помощью к юристам в связи с блокировками IP-адресов
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Около 60 компаний обратились за помощью к юристам в связи с блокировками IP-адресов 

Авторадио 18 апреля 2018
Около 60 компаний обратились за помощью к юристам международной правозащитной группы «Агора» из-за массовой блокировки Роскомнадзором IP-адресов в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram. Адвокат Агоры отметил, что многие всерьёз обдумывают обращение в суд. Владельцы пострадавших от блокировки интернет-магазинов, службы доставки сейчас устанавливают ущерб. Проблемы в работе различных сервисов и сайтов начались после того, как Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 18 подсетей, принадлежащих Amazon и Google, чтобы заблокировать Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что информация о сбоях не соответствует действительности.
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