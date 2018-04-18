Юристы Telegram обратятся в Генпрокуратуру и ЕСПЧ из‐за блокировки IP‐адресов Amazon

К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора

— Павел Чиков.

На своем Telegram-канале Чиков написал, что у представителей компании не будет возможности вести суды, однако они готовы их сопровождать.

Несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядит вполне реалистично

— юрист Telegram.

Чиков отметил, что только за последние сутки он получил 57 обращений в Telegram и еще 16 — на почту. При этом ни одно из них не было связано с самим мессенджером. Представители бизнеса пострадали от массовых сопутствующих блокировок. Онлайн-консультанты, а также владельцы интернет-магазинов, служб доставки и сервисов по подбору тренеров лишились доступа к собственным сайтам, на которых строилась вся их работа.

Всех авторов обращений Чиков призвал удостовериться, что возникшие трудности не связаны с ddos-атаками и техническими проблемами и зафиксировать доказательства. Для этого предпринимателям нужно проверить наличие доменного имени сайта и IP-адреса в реестре Роскомнадзора, затем обратиться в ведомство, чтобы узнать о причинах блокировки, пожаловаться провайдеру и сохранить полученный ответ, а также получить сертификат на доменное имя сайта.

Массовые блокировки отразились и на работе музея Московского Кремля. Сайт культурного учреждения временно перестал продавать билеты онлайн.