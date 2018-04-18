Аводкаты Telegram намерены обращаться в Генпрокуратуру «ради фана» 

Адвокат Павел Чиков заявил, что юристы Telegram будут обращаться в Генеральную прокуратуру России.
Слова юриста приводит РИА «Новости». Чиков дал понять, что в руководстве мессенджера не рассчитывают на положительные итоги обращения в Генпрокуратуру: «К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа».
При этом адвокат отметил, что у этих обращений есть цель добраться до международного суда: «Вести все суды у нас, конечно, физической возможности не будет, но они довольно очевидные, мы готовы сопровождать консультационно. Несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядит вполне реалистично».
Напомним, что Роскомнадзор инициировал блокировку мессенджера Telegram после того, как руководство сервиса отказалось предоставить российским властям переписки российских пользователей. Создатель Telegram Павел Дуров считает действия российских властей противоречащими Конституции.