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Сегодня третий день противостояние Роскомнадзора и Telegram
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Сегодня третий день противостояние Роскомнадзора и Telegram 

Авторадио 18 апреля 2018
Фото: iPhones
Сейчас заблокированными остаются 16 млн IP— адресов (сутки назад их количество достигало 20 млн). Несмотря на заявления главы ведомства о «деградации Telegram на 30%», мессенджер все еще работает у большинства пользователей даже без VPN и прокси. При этом, однако, у многих передаются только текстовые сообщения, но не грузятся картинки. Некоторые СМИ пишут, что происходящее стало рекламной компанией для Павла Дурова и его мессенджера. Аудитория Telegram превысила двести миллионов человек, из которых в России — около пятнадцати миллионов активных пользователей. Сегодня вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил запретить блокировку интернет-ресурсов, которыми пользуются более миллиона человек. По словам парламентария, законопроект будет предложен к окончанию майских праздников.
Авторадио: последние новости
Блокировка Telegram приобрела рекордный масштаб Роскомнадзор запретил доступ к 2 млн IP-адресов Amazon и Google при попытке заблокировать Telegram Пользователи начали искать альтернативы Telegram
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