Сегодня третий день противостояние Роскомнадзора и Telegram 

Сейчас заблокированными остаются 16 млн IP— адресов (сутки назад их количество достигало 20 млн). Несмотря на заявления главы ведомства о «деградации Telegram на 30%», мессенджер все еще работает у большинства пользователей даже без VPN и прокси. При этом, однако, у многих передаются только текстовые сообщения, но не грузятся картинки. Некоторые СМИ пишут, что происходящее стало рекламной компанией для Павла Дурова и его мессенджера. Аудитория Telegram превысила двести миллионов человек, из которых в России — около пятнадцати миллионов активных пользователей. Сегодня вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил запретить блокировку интернет-ресурсов, которыми пользуются более миллиона человек. По словам парламентария, законопроект будет предложен к окончанию майских праздников.