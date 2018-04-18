В Казани создают аналог Telegram на татарском языке

Казанская ИТ-компания Futureinapps занялась разработкой аналога мессенджера Telegram. Однако казанский Telem будет создан с интерфейсом на татарском языке. Пользователи, не знающие татарский язык, смогут воспользоваться встроенным переводчиком. Разработчики намерены реализовать в проекте собственный протокол передачи данных и шифрования. А еще инженеры обещают, что Telem будет «не убиваемым и безопасным». По словам гендиректора Futureinapps Айрата Галиуллина, Telem уже заинтересовались некие американские партнеры. Однако сегодня преследуется главная цель: создать полностью российский продукт, который сможет выйти на международный рынок.