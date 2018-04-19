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Власти Москвы призвали усилить борьбу с продажей третьим лицам аккаунтов для пользования каршерингом
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Власти Москвы призвали усилить борьбу с продажей третьим лицам аккаунтов для пользования каршерингом 

Агентство «Москва» 1 час назад
Власти Москвы призвали операторов каршеринга усилить борьбу с недобросовестными пользователями, продающими третьим лицам аккаунты для краткосрочной аренды автомобилей. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Мы на встрече с каршеринговыми компаниями попросили коллег постараться подумать об уменьшении количества мошенничеств, связанных с каршерингом. Это когда дельцы, которые зарегистрировавшись, например, в «Делимобиле», за деньги продают вам аккаунт с их доступом. И если с машиной что-то случается, то оказывается, что человек вообще не имеет прав. Вот мы попросили коллег подумать, как можно эти случаи технически предотвратить», — пояснил М. Ликсутов.
Он отметил, что в других странах некоторые компании устанавливают камеру или мобильное приложение, которое требует от пользователя сделать фотографию, после чего идентифицируется личность.
«Этот момент тревожит. Количество машин увеличивается, и хочется, чтобы безопасность была на высоком уровне», — подчеркнул заммэра.
Каршеринг — кратковременная поминутная аренда автомобилей. После регистрации у оператора клиент находит ближайшую машину с помощью специального приложения, совершает поездку, паркует машину и завершает аренду. Проект «Московский каршеринг» был запущен в сентябре 2015 г.
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