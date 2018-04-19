Операторов связи в России обязали хранить данные 

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи в России текстовых, видео и голосовых сообщений пользователей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Согласно постановлению с 1 октября 2018 г. операторы обязаны начать хранение информации за последние 30 суток.
"Оператор связи, оказывающий телематические услуги связи и (или) услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, обеспечивает с 1 июля 2018 года хранение сообщений электросвязи в нулевом объеме, а с 1 октября 2018 года — хранение в полном объеме сообщений электросвязи в технических средства накопления информации емкостью, равной объему сообщений электросвязи, отправленных и полученных пользователями указанного оператора за 30 суток, предшествующих дате ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию". Операторы связи будут обязаны хранить данные в течение 6 месяцев на принадлежащих им технических средствах на территории России. Как отмечается, Минкомсвязи и ФСБ предоставят предложения по корректировке параметров хранения данных до декабря 2022 г.