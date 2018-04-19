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Тим Кук против объединения Mac и iPad в одно устройство
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Тим Кук против объединения Mac и iPad в одно устройство 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Он считает, что это повредит идеологии использования техники.
Мы не верим во взаимозамещение этих устройств. Причина, по которой каждый из девайсов превосходен, в том, что мы разрабатываем их с четкими целями. Если вы объедините их, вы будете вынуждены искать вечные компромиссы.
Речь идет о том, чтобы дать людям то, что они могут использовать: помочь им изменить мир или выразить свою страсть, либо творчество. Итак, это слияние, которого ждут многие люди… я не думаю, что это то, чего хотят пользователи.
Кук отметил, что обычно использует Mac на работе и использует iPad дома и для путешествий. Это и есть то самое разграничение действий.
Тем самым, глава Apple в очередной раз подтвердил, что компания не собирается создавать гибридное устройство на базе Mac и iPad.
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