Как обойти ограничение 150 МБ при скачивании приложения в App Store

Как мы знаем, компания Apple не позволяет загружать приложения и игры из App Store через сотовую связь, если их размер превышает 150 МБ. Но как быть, если Wi-Fi-точки рядом нет, но скачать программу всё же необходимо? В этой инструкции мы расскажем, как обойти это досадное ограничение.

Находим в поиске App Store необходимое приложение.

Выбираем «Установить», подтверждаем с помощью пароля или Touch ID/Face ID.

После вы увидите предупреждение «Размер этого объекта превышает 150 МБ». Это значит, что для загрузки приложения потребуется Wi-Fi. Нажимаем «Ок».

Переходим на главный экран и видим, что приложение находится в ожидании.

Открываем «Настройки» -> «Общие» -> «Дата и время».

Отключаем ползунок «Автоматически». Переводим дату на 2-3 дня вперед.

Переходим на рабочий стол и нажимаем на наше приложение. Через некоторое время его загрузка должна начаться. Вот так просто можно загружать приложения и игры любого объёма через сотовую связь.