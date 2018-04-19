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Как обойти ограничение 150 МБ при скачивании приложения в App Store
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Как обойти ограничение 150 МБ при скачивании приложения в App Store 

Apple Insider 41 минуту назад
Фото: Apple Insider
Как мы знаем, компания Apple не позволяет загружать приложения и игры из App Store через сотовую связь, если их размер превышает 150 МБ. Но как быть, если Wi-Fi-точки рядом нет, но скачать программу всё же необходимо? В этой инструкции мы расскажем, как обойти это досадное ограничение.
Находим в поиске App Store необходимое приложение.
Выбираем «Установить», подтверждаем с помощью пароля или Touch ID/Face ID.
После вы увидите предупреждение «Размер этого объекта превышает 150 МБ». Это значит, что для загрузки приложения потребуется Wi-Fi. Нажимаем «Ок».
Переходим на главный экран и видим, что приложение находится в ожидании.
Открываем «Настройки» -> «Общие» -> «Дата и время».
Отключаем ползунок «Автоматически». Переводим дату на 2-3 дня вперед.
Переходим на рабочий стол и нажимаем на наше приложение. Через некоторое время его загрузка должна начаться. Вот так просто можно загружать приложения и игры любого объёма через сотовую связь.
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