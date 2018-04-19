Сколько Android-устройств прошли сертификацию Google на самом деле? 

Только 16 000 устройств под управлением операционной системы Android прошли сертификацию совместимости (Compatibility Test Suite) от компании Google, узнали авторы ресурса XDA. Владельцы таких аппаратов могут продолжать использовать их, не опасаясь принудительной блокировки сервисов поискового гиганта, как это произошло в прошлом месяце.
Несмотря на то что Android является открытой операционной системой, Google требует, чтобы производители мобильных устройств следовали установленным ей стандартам качества, в том числе предусматривающих отчисление роялти. Как правило, сертификацией пренебрегают в основном производители из Китая, где сервисы Google все равно под запретом.
Перечень производителей, которые озаботились судьбой фирменных устройств и прошли сертификацию совместимости, доступен по этой ссылке. В случае, если вашего устройства там нет, а вы — как назло — являетесь завсегдатаем Google Play и прочих сервисов поискового гиганта, не стоит отчаиваться. Зарегистрировать смартфон или планшет на Android можно здесь.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.