Сколько Android-устройств прошли сертификацию Google на самом деле?

Только 16 000 устройств под управлением операционной системы Android прошли сертификацию совместимости (Compatibility Test Suite) от компании Google , узнали авторы ресурса XDA. Владельцы таких аппаратов могут продолжать использовать их, не опасаясь принудительной блокировки сервисов поискового гиганта, как это произошло в прошлом месяце.

Несмотря на то что Android является открытой операционной системой, Google требует, чтобы производители мобильных устройств следовали установленным ей стандартам качества, в том числе предусматривающих отчисление роялти. Как правило, сертификацией пренебрегают в основном производители из Китая , где сервисы Google все равно под запретом.

Перечень производителей, которые озаботились судьбой фирменных устройств и прошли сертификацию совместимости, доступен по этой ссылке. В случае, если вашего устройства там нет, а вы — как назло — являетесь завсегдатаем Google Play и прочих сервисов поискового гиганта, не стоит отчаиваться. Зарегистрировать смартфон или планшет на Android можно здесь.

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