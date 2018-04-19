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Разработчик придумал, как бороться с зависимостью от смартфона
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Разработчик придумал, как бороться с зависимостью от смартфона 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Лучший способ преодолеть зависимость от смартфона — это принудительная блокировка, решили разработчики студии TeqTic и выпустили приложение LockMeOut. Разработка способна самостоятельно отключать большую часть функций устройства, сохраняя за пользователем только возможность принимать и совершать звонки.
В основе приложения, безусловно, лежит самосознание пользователя, который в курсе своей зависимости от смартфона, но не может с легкостью побороть ее. LockMeOut позволяет задать время дозволенной активности, по истечении которого аппарат просто заблокирует выбранные заранее функции и приложения на определенный срок.
Сколь бы странными ни казались методы борьбы с зависимостью, предложенные TeqTic, они могут быть достаточно действенными, особенно если установить LockMeOut на устройство ребенка. Тогда родители, предварительно защитив приложение паролем, смогут ограничивать время, которое их чадо проводит, глядя в экран.
Как вы уже, вероятно, догадались, приложение LockMeOut доступно только пользователям Android, поскольку Apple ни за что бы не позволила сторонней программе ограничивать функциональность iPhone. Владельцам же яблочной техники не остается ничего другого, как контролировать себя и своих детей самостоятельно.
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