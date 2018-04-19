Бывший замглавы Роскомнадзора завел канал в Telegram 

Президент Московской федерации гандбола Максим Ксензов, ранее занимавший должность замглавы Роскомнадзора, завел канал в Telegram после объявления решения о блокировке мессенджера на территории РФ, сообщает TJournal.
В своем Twitter Ксензов заявил, что «завел телегу, на волне, так сказать…» Кроме того, он раскритиковал советника президента по интернету Германа Клименко, отметив, что тот имеет «очень опосредованное» отношение к отрасли.
завел телегу, на волне, так сказать… https://t.co/tB2niMsHSy
— Максим Ксензов (@ksenzovmaxim) 19 апреля 2018 г.