Ещё
Бывший замглавы Роскомнадзора завел канал в Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший замглавы Роскомнадзора завел канал в Telegram 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: Реальное время
Президент Московской федерации гандбола Максим Ксензов, ранее занимавший должность замглавы Роскомнадзора, завел канал в Telegram после объявления решения о блокировке мессенджера на территории РФ, сообщает TJournal.
В своем Twitter Ксензов заявил, что «завел телегу, на волне, так сказать…» Кроме того, он раскритиковал советника президента по интернету Германа Клименко, отметив, что тот имеет «очень опосредованное» отношение к отрасли.
завел телегу, на волне, так сказать… https://t.co/tB2niMsHSy
— Максим Ксензов (@ksenzovmaxim) 19 апреля 2018 г.
BFM.RU: последние новости
Роскомнадзор может заблокировать Facebook по итогам проверки в 2018 году Погоня за Telegram Дуров пообещал сервисам proxy и VPN миллионы долларов за работу Telegram в РФ
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники314
Первый легальный бордель открывается в России299
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии434
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение595
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой5
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение