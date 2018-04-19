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Сообщество WMJ.ru во Вконтакте перевалило за 60 тысяч подписчиков!
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Сообщество WMJ.ru во Вконтакте перевалило за 60 тысяч подписчиков! 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Вот уже долгое время мы регулярно общаемся с нашими читательницами в социальных сетях. Там мы не только обмениваемся эмоциями по поводу последних громких событий из мира моды, шоу-бизнеса и светской жизни, но и оперативно публикуем самые свежие материалы наших постоянных авторов. Каждый день в ленте Вконтакте — абсолютно новые истории, новые лица и новые советы культовых спикеров, которые не найти на страницах других журналов. Вознаграждение за наши труды — 60 тысяч последователей!
Мы задаем тенденции и рисуем картину самых интересных событий — в этом наше преимущество, в этом мы будем развиваться и дальше. WMJ.ru ставит перед собой задачу публиковать больше увлекательного контента и как можно чаще!
Поэтому советуем еще пристальнее следить за нашими обновлениями на официальной странице Вконтакте, чтобы не пропустить ничего важного, а также не забывать подписываться на WMJ.ru в других социальных сетях: Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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