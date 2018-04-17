«Сопротивление» Дурова поддержал Эдвард Сноуден 

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден поддержал решение создателя и владельца Telegram Павла Дурова не предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
На своей странице в «Твиттере» экс-спецагент отметил, что в прошлом критиковал модель безопасности Telegram.
«Но реакция Дурова — отказ и сопротивление — на авторитарное требование российского правительства предоставить доступ к частным сообщениям, — единственный приемлемый ответ, и это показывает, кто настоящий лидер», — подчеркнул Сноуден.