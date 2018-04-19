«Маленькие компании жалко». Клименко и пострадавшие ресурсы оценили ущерб от блокировок Роскомнадзором

С 16 апреля провайдеры по указанию Роскомнадзора начали блокировать Telegram в России . Чтобы мессенджер не смог обойти бан, ведомство заблокировало более 16 миллионов IP‐адресов. Многие сторонние ресурсы жалуются, что якобы из‐за этого их сервисы перестали работать. «360» поговорил с владельцами этих ресурсов и с советником президента РФ по развитию интернета Германом Клименко о том, насколько велик ущерб от блокировок.

Роскомнадзор 17 апреля довел количество забаненных IP-адресов до 20 миллионов, однако затем исключил несколько миллионов из реестра запрещенных сайтов. Согласно информации активистов, отслеживающих действия ведомства, по состоянию на вечер 19 апреля заблокировано почти 18,5 миллиона адресов.

Вскоре после начала блокировок многие сервисы, сайты и видеоигры оказались недоступны для пользователей из России. О проблемах с доступом сообщили пользователи многих популярных онлайн-игр и стримингового сервиса Twitch. Также неполадки проявились у онлайн-школы английского языка SkyEng, изданий «Лайфхакер» и «Говорит Москва », онлайн-магазинов и других компаний.

«Убыток на уровне доверия»

Одним из первых о возникших проблемах рассказал гендиректор курьерской службы «Птичка» Владимир Кобзев. Он предложил нанять юристов, чтобы оценить целесообразность действий Роскомнадзора. «Я не имею права оставить ситуацию просто так. Я буду действовать в правовом поле. Считаю, что ситуация достигла опасной черты в целом для капитализации IT-бизнеса в России», — написал он.

В разговоре с «360» Кобзев пояснил, что пострадали три сервиса — в Москве, Санкт-Петербурге Екатеринбурге . Московский сервис удалось починить к полуночи в понедельник, отделение в Петербурге восстановили к вечеру среды. Также блокировки задели мобильное приложение для курьеров, поэтому сейчас они используют Telegram-бот компании.

Игра в кошки‐мышки. Почему другие сервисы страдают из‐за блокировки Telegram

По словам Кобзева, компания потеряла из-за проблем около 200 заказов, однако в деньгах это, по его словам, немного. «Мы получаем проценты от заказа, 10%. 50 рублей умножаешь на 200 — получаешь 10 тысяч рублей, не так уж много», — сказал он. Действия Роскомнадзора он назвал непрофессиональными.

Самое важное — ощущение какого-то бардака, потеря уверенности в завтрашнем дне и ощущения стабильности. Это самое главное — потеря надежности. Главный убыток находится на уровне доверия к экосистеме интернета

— Владимир Кобзев.

Вечером 16 апреля мессенджер Viber сообщил, что некоторые пользователи из России могут испытывать трудности со звонками приложении. В компании сообщили, что проблема могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon.

Директор по коммуникациям Viber Яна Рожкова рассказала «360», что до сих пор некоторые пользователи испытывают проблемы с соединением мессенджера. По ее словам, всего пострадали 7-10% пользовательской базы в России.

Наши специалисты сейчас работают над тем, чтобы полностью решить эту проблему. В том числе они общаются с операторами мобильной связи, которые были вынуждены по распоряжению властей ограничить доступ к некоторым серверам. Мы надеемся, что в ближайшее время затруднения будут решены

— Яна Рожкова.

«Маленькие компании жалко»

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что за возникновение проблем у сторонних ресурсов следовало бы извиниться. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ . «Наверное, действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась», — сказал советник.

В разговоре с «360» Герман Клименко заявил, что из-за действий Роскомнадзора компании получили не столько ущерб, сколько неудобства. «Наверное, это не ущерб — неудобства», — подчеркнул он.

Клименко считает, что компаниям, которые, предположительно, пострадали из-за блокировок IP-адресов, стоит больше заботиться о своей безопасности.

Зависеть от одного хостинга — в наше время это идиотизм. Они точно так же могли попасть под борьбу с DDoS. Крупные компании, которые зарабатывают деньги, вообще не имеют права пользоваться публичными DNS таких крупных компаний, как Amazon или Google . Это профессиональная некомпетенция

— Герман Клименко.

Советник заявил, что «маленькие компании жалко», но на решение появившихся проблем у них уйдет один день. Говоря о том, что РКН заблокировал 16 миллионов IP-адресов, Клименко предположил, что «другого пути нет».

Сам по себе этот сектор — он несколько странен, когда мне жалуются крупные компании, что у них так приключилось. Техническая сторона решения вопроса — один день, 50 долларов

— Герман Клименко.