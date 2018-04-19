Распродажа 10-дюймовых планшетов в GearBest

Если вы никак не можете подобрать новый планшетный компьютер на Android, то магазин GearBest уже спешит вам на помощь. Сегодня в нем стартовала распродажа двух весьма интересных планшетов с экранами 10,1 дюйма по диагонали, каждый из которых способен пригодиться в работе и в досуге благодаря мощной начинке.

Скидка действует на модели Onda V10 Plus и ALLDOCUBE Power M3 в цветах золотой+черный и черный+серый соответственно. Компьютеры будут доставлены вам совершенно бесплатно в пределах границ России до ближайшего отделения почты . Компьютер Onda V10 Plus в рамках распродажи оценивается в $169 и предлагает тонкий металлический корпус, а также экран на 10,1 дюйма с высоким разрешением 2560х1600 пикселей или Quad HD. Здесь установлена ОС Android 7, есть доступ к каталогу приложений Google Play и мощный процессор с частотой 4х2 ГГц, так что игры и программы будут работать без тормозов. Помимо этого, в наличии 2 Гб RAM, 32 Гб постоянной памяти, 2-диапазонный модуль WI-FI 802.11ac, слот microSD до 128 Гб, батарея 6600 мАч и отдельный вход под наушники вместе с фотокамерами 2 и 5 Мп.

Планшетный компьютер ALLDOCUBE Power M3 прямо сейчас можно купить всего за $140 только в GearBest. В эту стоимость уже входит большой экран 10,1 дюйма с разрешением Full HD или 1920х1200 точек, и в дополнение к нему имеются 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Планшет работает на Android 7 и располагает портом USB-C, процессором на 8 ядер с частотой 1,5 ГГц, фотокамерами 5 и 2 Мп, большой встроенной батареей 8000 мАч и, что немаловажно, поддержкой сотовых сетей 3G и LTE для выхода в интернет. Причем можно установить сразу две SIM-карты для того, чтобы быть на связи всегда. Напомним, что указанные цены на оба компьютера действительны только на время проведения акции.