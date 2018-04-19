Интернет — цифровая пропасть?

Сколько людей не имеют доступа в Интернет? Мы изучили исследование ЮНИСЕФ о проблемах в цифровом мире и расскажем о его итогах.

Современные цифровые технологии предоставляют обездоленным широкие возможности для развития и дают надежду на лучшую жизнь. Но в то же время они усугубляют неравенство и множат проблемы, которые призваны решать. Чтобы цифровая пропасть не продолжала увеличиваться, в центр внимания цифровой политики развития в первую очередь должны попадать дети. К такому выводу пришел ЮНИСЕФ в своем ежегодном докладе, посвященном проблемам детей в цифровом мире. При его прочтении можно только подивиться наивности крупных IT-корпораций. Или это простое невежество?

Ни плохо, ни хорошо

Звучит просто: «Неблагополучным детям в развивающихся и развитых странах, — с оптимизмом говорится в докладе ЮНИСЕФ, — подключение к Сети может помочь раскрыть свои способности и преодолеть бедность». Интернет предоставляет доступ к образовательным ресурсам, рынкам и услугам, общению и сообществам по интересам. Примеров такой цифровой самопомощи достаточно. Но миллионы детей, особенно наиболее обделенные, выпадают из этого пространства, получая только периодический или низкокачественный доступ к интернет-ресурсам, или вообще не могут использовать их в силу недостатка образования.

«Это усиливает ситуацию дефицита и закрывает детям доступ именно к навыкам и знаниям, которые могли бы помочь им раскрыть свои способности и вырваться из порочного круга нищеты и неблагополучия». К тому же более уязвленные слои населения в значительно большей мере подвержены влиянию рисков, существующих в Сети: «Интернет усугубляет традиционные риски, которым подвержены дети и подростки, — особенно для тех девочек и мальчиков, жизнь которых неблагополучна и в реальном мире». Чтобы Интернет не стал ­инструментом насилия, эксплуатации, издевательств или радикализации, требуются определенные усилия, опыт, семейное и социальное сдерживание. Для многих людей это роскошь.

Раздел данного доклада ЮНИСЕФ, посвященный цифровым технологиям, довольно длинный и сложный. «Наиболее неблагополучные и маргинализированные группы детей, как ожидается, извлекут мало пользы от прогресса и больше пострадают от его негативных последствий». При этом дети — это в буквальном смысле будущее Интернета: к 2050 году, согласно данным исследования, около 40% всех несовершеннолетних пользователей Интернета в мире будут жить на африканском континенте. Нужен ли детям Интернет? Нет, я без всяких интернетов вырос, и они смогут Нужен только для равенства, чтобы дети не оставались «за бортом прогресса» Конечно, нужен! Но для учебных целей, а не для игры в танчики Я сам ребенок, и не могу жить без интернета Просмотреть результаты Загрузка … Прогресс ушел далеко вперед, а правительства и компании подвергают детей из неблагополучных семей новым рискам и опасностям. Если Facebook и иже с ними хотят осчастливить развивающиеся страны Интернетом, не стоит задаваться вопросом, чем они руководствуются — жаждой прибыли или доброй волей. Лучше спросить, понимают ли они, что делают.

Дети как ключ к будущему

Причины сложившегося цифрового неравенства можно назвать комплексными. Но абсолютно ясно то, что дети должны играть ключевую роль в закрытии этой пропасти: треть всех пользователей Интернета во всем мире в 2017 году была моложе 18 лет. В то же время каждый третий молодой человек по всему миру не имел доступа в Сеть — прежде всего в Африке и арабских странах. Для сравнения: в Европе в среднем только один из 25 подростков не пользуется Интернетом. Однако сам по себе доступ в Глобальную сеть не имеет решающего значения. Нужно уметь им пользоваться и нивелировать связанные с ним риски.

Неравенство в цифрах

Доля молодых людей от 15 до 24 лет по всему миру, которые не используют Интернет — 29%

Доля пользователей Интернета в развитых странах — 81%

Доля пользователей Интернета в развивающихся странах — 40%

Доля пользователей Интернета в наименее развитых странах — 15%

Дети в Бангладеш , пользующиеся Интернетом — 5%

Кроме того, сами технологические компании на протяжении долгого времени тормозят распространение сетевых технологий в развивающихся странах своими благими инициативами по общемировому включению в Сеть, в результате этого они сильно препятствуют конкуренции и более открытым альтернативам. И стоит задаться вопросом о том, на самом ли деле Facebook, Google и другие гиганты хотят сделать из детей зрелых интернет-пользователей, или они заинтересованы не в цифровой зрелости, а лишь в новых потребителях и их данных. Чтобы расширить свои рынки, они рискуют благополучием детей в цифровом мире.

Интернет — это не нейтральная территория

Всемирная паутина — это не нейтральная территория и не двигатель прогресса. Она, скорее, обостряет социальные проблемы и наиболее активно использует тех, кому это наименее всего нужно. Те, кто успел встроиться в нее раньше, извлекли двойную выгоду и из ограниченного доступа, и из мощного роста. Те, кто пришел слишком поздно, вынужден противостоять устоявшимся структурам и уже не так выигрывают от эффектов роста.

Однако это лишь отчасти относится к детям. Поэтому они являются ключом к освобождению из замкнутого круга технологической обделенности. Если заблаговременно упростить им доступ к возможностям обучения и общения в Интернете, в их жизни будет гораздо больше шансов на успех. И это может изменить целые социальные группы.

Разрушение разрушителя

ЮНИСЕФ считает, что и государства, и компании должны ликвидировать цифровое неравенство.

«Существует множество международных инструментов, принципов и соглашений касательно свободы Интернета для нейтралитета, доступности и соблюдения прав человека в Сети, — говорится в ежегодном докладе. — Чего не хватает, так это основополагающей договоренности о том, как защитить детей от рисков цифрового мира и как можно обеспечить детям доступ к его перспективам и возможностям. И это в интересах не только детей, но и всего общества».

Особое внимание должно уделяться потребностям детей. Они должны получать доступ к высококачественным онлайн-ресурсам, защищенным от опасностей, и приобретать цифровые навыки так же, как они учатся читать, писать и считать. «Дети должны находиться в центре цифровой политики, — таково окончательное требование. — Интернет создавался для взрослых, но он все больше и больше используется детьми и молодежью».

Если не удастся преодолеть пропасть, то социальное и экономическое неравенство только усугубится — среди детей, а также «между богатыми и бедными, мужчинами и женщинами, городами и сельскими районами, между образованными людьми и теми, кто не имел возможности ходить в школу». И это должны понимать в Facebook и других компаниях.

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