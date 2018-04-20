Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-серверы

Сотрудники Роскомнадзора заблокировали 18 VPN и прокси-серверов, при помощи которых пользователи могли получить доступ к Telegram. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новые ограничения связаны с блокировкой Telegram на территории России . Согласно постановлению суда, с 16 апреля сервису запрещено работать на территории страны до тех пор, пока его представители не передадут ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

Чтобы ограничить доступ к Telegram, 17 апреля представители Рооскомнадзора заблокировали более 2,5 миллиона IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.

Всего с 16 апреля было заблокировано более 17,5 миллиона адресов, однако регулятору так и не удалось полностью отключить доступ к мессенджеру на территории России.