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Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-серверы 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Spb IT
Сотрудники Роскомнадзора заблокировали 18 VPN и прокси-серверов, при помощи которых пользователи могли получить доступ к Telegram. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новые ограничения связаны с блокировкой Telegram на территории России. Согласно постановлению суда, с 16 апреля сервису запрещено работать на территории страны до тех пор, пока его представители не передадут ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.
Чтобы ограничить доступ к Telegram, 17 апреля представители Рооскомнадзора заблокировали более 2,5 миллиона IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.
Всего с 16 апреля было заблокировано более 17,5 миллиона адресов, однако регулятору так и не удалось полностью отключить доступ к мессенджеру на территории России.
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