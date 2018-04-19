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Новые меры Роскомнадзора против Telegram: что еще предпримет ведомство
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Новые меры Роскомнадзора против Telegram: что еще предпримет ведомство 

Карельские вести 19 апреля 2018
Фото: Карельские вести
Борьба Роскомнадзора с Telegram и наоборот продолжается — РНК по-прежнему блокирует IP-адреса Amazon и Google, которые Дуров использует для обхода блокировок. К этому пакету прибавился еще один крупнейший зарубежный провайдер — Digital Ocean.
На момент написания этих строк количество заблокированных IP равнялось 18 млн (в среду вечером их было 16,6 млн). Продолжали приходить сообщения о сбое различных работающих в России и никак не связанных с Telegram сервисов с формулировками вроде «блокировка нарушила связность работы нескольких дата-центров».
Но Telegram в России продолжает работать не только у тех, кто ставит себе анонимайзеры (например, VPN, «выдающие» россиянам иностранные IP, маскируя их под жителей других стран) — команда Дурова использует постоянные автоматические обновления, меняющие адреса и позволяющие достучаться до мессенджера без каких-либо специальных действий пользователя. Их механизм со стороны пока не понятен.
Теперь вопрос в том, какие еще действия предпримет Роскомнадзор против Telegram. Главных вариантов два: лишить Telegram возможности передавать пользователям обновления и массово блокировать сторонние анонимайзеры.
Во-первых, РКН обратился в магазины приложений AppStore и Google Play с требованием удалить оттуда Telegram для россиян. Тогда новички не смогут скачать себе мессенджер, а те, у кого он уже стоит — получать через магазины обновления Telegram.
Раньше Apple и Google шли навстречу властям: они, например, удалили приложение сети деловых контактов LinkedIn, которая не захотела соблюдать российский закон о персональных данных, а по требованию китайцев — приложение «Нью-Йорк Таймс» и несколько VPN-сервисов. Правда, от момента требования на удаление до его факта проходило около полутора месяцев.
Но если Telegram из магазинов удалят, у россиян останутся варианты. Для Apple можно будет создать американский App ID (учетную запись в AppStore), ведь жители других стран по-прежнему смогут скачивать приложение. По личному опыту, такая процедура занимает минут 15, в Сети есть подробные инструкции.
Пользователи Android смогут качнуть Telegram не из магазинов, а с других сайтов (правда, часть из них уже подверглась на эту тему прессингу Роскомнадзора, который потребовал удалить ссылки на скачивание Telegram).
Сейчас Роскомнадзор озадачен тем, как блокировать обновления, которые Дуров и Ко рассылают пользователям, минуя магазины. Сообщалось, что на совещании в Роскомнадзоре в среду с участием представителей российских сотовых компаний их озадачили вопросом возможности блокировки таких обновлений — ответа пока не нашлось.
Второй путь, который РКН уже использует — массово блокировать анонимайзеры. Владельцы анонимайзеров, данные о которых РКН должны предоставлять провайдеры, по закону обязаны в течение месяца закрыть доступ к запрещенным в России сайтам, иначе будут заблокированы сами. Впрочем, в этот раз власти пошли по более короткому пути, немедленно блокируя анонимайзеры с формулировкой о том, что на их ресурсах размещены экстремистские призывы. «Наша страница состоит всего из 23 слов, ни одно из которых и близко не похоже на перечисленные в списке призывы», — сокрушается владелец одного из VPN.
Впрочем, анонимайзеров в мире — как песчинок в песочнице, так что обновить их не проблема.
По слухам, в эту субботу Роскомнадзор намерен предпринять некие новые «глобальные действия» против Telegram. Увидим…
Источник
Карельские вести: последние новости
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