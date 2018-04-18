Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram

Иран запретил в среду правительственным учреждениям использовать популярный мессенджер Telegram, и администрация верховного лидера аятоллы Али Хаменеи сообщила, что его аккаунт будет закрыт с целью обеспечения национальной безопасности, передали иранские СМИ.

Новостное агентство ISNA не поясняет причины запрета использования сервиса, который насчитывал около 40 миллионов пользователей в Исламской Республике. Распоряжение поступило через несколько дней после того как Россия , союзник Ирана в сирийском конфликте, начала блокировку приложения на своей территории вслед за неоднократными отказами компании предоставить службам безопасности доступ к сообщениям пользователей.

Администрация Ирана запретила «любым правительственным учреждениям использовать иностранный мессенджер», передает ISNA. Хаменеи прекратил пользоваться Telegram в среду «в целях обеспечения национальных интересов и прекращения монополии мессенджера Telegram», сообщили государственные СМИ.

Верховный лидер активно использует социальные сети, даже Twitter и Facebook, которые заблокированы в Иране. Его администрация обновляет аккаунты, выкладывая новые фотографии и последние выступления. Telegram, созданный российским предпринимателем и занимающий 9-е место в списке самых популярных мессенджеров мира, широко использовался иранскими государственными СМИ, политиками и компаниями.

"В интересах защиты национальных интересов и борьбы с монополией сети Telegram, страница для сохранения и публикации работ великого аятоллы в этой сети перестанет работать с этого момента", — говорится в сообщении. Пользователям Telegram предлагается читать сообщения Хаменени в мессенджерах Soroush и Gap иранской разработки. Неделей ранее Хаменеи заявлял, что нарушение частной жизни в сети — «харам», то есть недопустимо с религиозной точки зрения.

На этой неделе представитель судебных властей сказал, что Telegram и прочие иностранные мессенджеры могут работать в Иране при условии получения разрешения правительства и хранения данных пользователей внутри страны.

Осенью 2015 года иранские власти заблокировали Telegram из-за того, что руководство мессенджера отказалось «ограничить доступ к некоему аморальному контенту». Однако уже через неделю блокировку сняли. Затем иранские власти решили контролировать пользователей мессенджера: в конце 2016 года был введен порядок, согласно которому владельцы каналов с аудиторией от 5 тыс. пользователей были обязаны проходить государственную регистрацию и получать разрешение вести канал.

Иран временно блокировал сервис в январе, когда службы безопасности пытались сдержать антиправительственные протесты в более чем восьмидесяти городах. Многие иранцы продолжали тогда использовать Telegram, обходя запрет посредством использования виртуальных частных сетей (VPN) и других инструментов.

Иран — самый активный пользователь мессенджера Telegram в мире, на него подписано 40 млн человек из 80-миллионного населения этой страны. Для сравнения: в России число пользователей Telegram оценивается в десять миллионов человек. Всего в мире клиентами мессенджера являются около 200 млн пользователей.