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Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram
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Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram 

Вести Экономика 18 апреля 2018
Фото: Вести Экономика
Иран запретил в среду правительственным учреждениям использовать популярный мессенджер Telegram, и администрация верховного лидера аятоллы Али Хаменеи сообщила, что его аккаунт будет закрыт с целью обеспечения национальной безопасности, передали иранские СМИ.
Новостное агентство ISNA не поясняет причины запрета использования сервиса, который насчитывал около 40 миллионов пользователей в Исламской Республике. Распоряжение поступило через несколько дней после того как Россия, союзник Ирана в сирийском конфликте, начала блокировку приложения на своей территории вслед за неоднократными отказами компании предоставить службам безопасности доступ к сообщениям пользователей.
Администрация Ирана запретила «любым правительственным учреждениям использовать иностранный мессенджер», передает ISNA. Хаменеи прекратил пользоваться Telegram в среду «в целях обеспечения национальных интересов и прекращения монополии мессенджера Telegram», сообщили государственные СМИ.
Верховный лидер активно использует социальные сети, даже Twitter и Facebook, которые заблокированы в Иране. Его администрация обновляет аккаунты, выкладывая новые фотографии и последние выступления. Telegram, созданный российским предпринимателем и занимающий 9-е место в списке самых популярных мессенджеров мира, широко использовался иранскими государственными СМИ, политиками и компаниями.
"В интересах защиты национальных интересов и борьбы с монополией сети Telegram, страница для сохранения и публикации работ великого аятоллы в этой сети перестанет работать с этого момента", — говорится в сообщении. Пользователям Telegram предлагается читать сообщения Хаменени в мессенджерах Soroush и Gap иранской разработки. Неделей ранее Хаменеи заявлял, что нарушение частной жизни в сети — «харам», то есть недопустимо с религиозной точки зрения.
На этой неделе представитель судебных властей сказал, что Telegram и прочие иностранные мессенджеры могут работать в Иране при условии получения разрешения правительства и хранения данных пользователей внутри страны.
Осенью 2015 года иранские власти заблокировали Telegram из-за того, что руководство мессенджера отказалось «ограничить доступ к некоему аморальному контенту». Однако уже через неделю блокировку сняли. Затем иранские власти решили контролировать пользователей мессенджера: в конце 2016 года был введен порядок, согласно которому владельцы каналов с аудиторией от 5 тыс. пользователей были обязаны проходить государственную регистрацию и получать разрешение вести канал.
Иран временно блокировал сервис в январе, когда службы безопасности пытались сдержать антиправительственные протесты в более чем восьмидесяти городах. Многие иранцы продолжали тогда использовать Telegram, обходя запрет посредством использования виртуальных частных сетей (VPN) и других инструментов.
Иран — самый активный пользователь мессенджера Telegram в мире, на него подписано 40 млн человек из 80-миллионного населения этой страны. Для сравнения: в России число пользователей Telegram оценивается в десять миллионов человек. Всего в мире клиентами мессенджера являются около 200 млн пользователей.
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