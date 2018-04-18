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Чиновникам Ирана запретили пользоваться Telegram
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Чиновникам Ирана запретили пользоваться Telegram 

Вести.Ru 18 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Власти Ирана запретили всем госслужащим пользоваться иностранными мессенджерами для общения с гражданами. Запрет, в частности, наложен на Telegram, в которым предпочитают переписываться свыше 40 миллионами иранцев. Об этом сообщает Associated Press.
Каналы, которые ведутся от лица духовного лидера Исламской республики, аятоллы Али Хаменеи и вице-президента Эшака Джахангири, уже закрыты. Распространяется ли запрет на пользование Telegram вне рабочего времени, неясно. Какие меры будут применены к нарушившим постановление, также не уточняется.
Иранские власти временно блокировали Telegram и Instagram в декабре, когда по стране прокатилась волна антиправительственных протестов. В ходе массовых акций были убиты 25 человек, около 5 тысяч арестованы. «Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства жителей страны после нашего отказа закрыть канал Sadaie Mardom и другие мирно протестующие каналы», — написал тогда глава мессенджера Павел Дуров.
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Ранее на этой неделе о намерении разработать собственный защищенный мессенджер, в котором могли бы общаться президент Эммануэль Макрон и члены правительства, заявили власти Франции. Такая необходимость обусловлена опасениями руководства страны, что должностные лица обсуждают рабочие вопросы в Telegram и WhatsApp.
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