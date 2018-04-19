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Dow Jones Media Group протестирует новый блокчейн-проект на основе браузера Brave
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Dow Jones Media Group протестирует новый блокчейн-проект на основе браузера Brave 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Dow Jones Media Group стала партнером стартапа Brave, владеющего одноименным браузером, который предлагает своим пользователям широкие настройки конфиденциальности. Компании планируют протестировать защищенную систему доставки контента, основанную на блокчейн-технологиях, говорится в пресс-релизе Dow Jones Media, опубликованном в среду, 18 апреля. Партнеры отмечают, что они проведут испытания новой системы, использующей блокчейн-платформу Brave для цифровой рекламы, участниками которой также станут подразделения Dow Jones Media Group — издания Barron's и MarketWatch. Благодаря партнерству двух компаний некоторые пользователи браузера, число которых сегодня насчитывает примерно 2 млн, также получат доступ к премиальному контенту изданий. «Разработанная нами модель позволит снова соединить пользователей и издателей, не жертвуя нашими требованиями к конфиденциальности, — говорит Брендан Эйх, руководитель и сооснователь Brave. — В результате наши пользователи смогут в полной мере насладиться высококачественными материалами Barron's и MarketWatch».
текст: Антон Кузнецов, фото: Pexels
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