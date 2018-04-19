Dow Jones Media Group протестирует новый блокчейн-проект на основе браузера Brave 

Dow Jones Media Group стала партнером стартапа Brave, владеющего одноименным браузером, который предлагает своим пользователям широкие настройки конфиденциальности. Компании планируют протестировать защищенную систему доставки контента, основанную на блокчейн-технологиях, говорится в пресс-релизе Dow Jones Media, опубликованном в среду, 18 апреля. Партнеры отмечают, что они проведут испытания новой системы, использующей блокчейн-платформу Brave для цифровой рекламы, участниками которой также станут подразделения Dow Jones Media Group — издания Barron's и MarketWatch. Благодаря партнерству двух компаний некоторые пользователи браузера, число которых сегодня насчитывает примерно 2 млн, также получат доступ к премиальному контенту изданий. «Разработанная нами модель позволит снова соединить пользователей и издателей, не жертвуя нашими требованиями к конфиденциальности, — говорит Брендан Эйх, руководитель и сооснователь Brave. — В результате наши пользователи смогут в полной мере насладиться высококачественными материалами Barron's и MarketWatch».
текст: Антон Кузнецов, фото: Pexels