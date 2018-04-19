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В Минкомсвязи назвали самый популярный портал в Рунете
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В Минкомсвязи назвали самый популярный портал в Рунете 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Приложение «Госуслуги» находится на первом месте среди пользователей Google Play и App Store. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.
С 2012 года, по данным замглавы ведомства, клиентская база пользователей данного портала увеличилась в 20 раз и сегодня составляет около 70 миллионов человек. Алексей Козырев объясняет популярность портала госуслуг большим количеством востребованных у пользователей сервисов.
В будущем этот портал может стать единым агрегатором для всех министерств и ведомств. «Таким образом мы будем выводить из эксплуатации не очень посещаемые сайты министерств в Интернете и тем самым сэкономим средства бюджета», — заявил заместитель глава министерства.
В настоящее время в ведомстве работают над проектом создания единой информационной среды в Интернете. Представить проект в Минкомсвязи планируют до конца 2018 года.
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