В Минкомсвязи назвали самый популярный портал в Рунете

Приложение «Госуслуги» находится на первом месте среди пользователей Google Play и App Store. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.

С 2012 года, по данным замглавы ведомства, клиентская база пользователей данного портала увеличилась в 20 раз и сегодня составляет около 70 миллионов человек. Алексей Козырев объясняет популярность портала госуслуг большим количеством востребованных у пользователей сервисов.

В будущем этот портал может стать единым агрегатором для всех министерств и ведомств. «Таким образом мы будем выводить из эксплуатации не очень посещаемые сайты министерств в Интернете и тем самым сэкономим средства бюджета», — заявил заместитель глава министерства.