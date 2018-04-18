Юристы Telegram обратятся в Генпрокуратуру из-за действий Роскомнадзора

«К началу мая мы соберём все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа», — написал адвокат в своём канале в Telegram.

По его словам, специалистам «Агоры» поступило 73 обращения из-за массовых блокировок IP, которые связаны с попытками Роскомнадзора ограничить доступ к Telegram.

Чиков также сообщил, что вести дела против ведомства готовы 20 юристов из различных городов России

«20 юристов и адвокатов из семи российских городов выразили готовность вести судебные дела против Роскомнадзора и Генпрокуратуры в интересах пострадавших онлайн-сервисов», — отметил он, поблагодарив откликнувшихся за активную позицию.

Ранее сообщалось, что юристы Telegram обжаловали решение суда о немедленной блокировке сервиса.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.